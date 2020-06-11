Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.

Сообщается, что в качестве компенсации в Челябинск был отправлен защитник Владислав Сёмин, выступавший в минувшем сезоне в ВХЛ за «СКА-Нева». Также «Трактор» получит денежную компенсацию в случае, если Яков Тренин примет решение о переезде в КХЛ.

В этом сезоне НХЛ 23-летний форвард провел 21 матч в регулярном чемпионате за «Нэшвилл» и набрал 6 (2+4) очков.

Владислав Сёмин набрал 5 (1+4) очков в 24 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.