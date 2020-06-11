Магнитогорск, Челябинская область, , 18:55 — REGNUM Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Николай Прохоркин может продолжить карьеру в уральском клубе, информирует портал Sport24.

«Действительно, есть такие намёки. Но это должен быть результат большой сделки, поэтому тому пока рано комментировать, как она закончится.

У нас есть желание получить права на Николая, но что-то сказать можно будет полбе завершения сделки.

Общался с Ильей Петровичем Воробьёвым. Я еще не успел поговорить с Николаем. Он не пройти прийти к нам играть. Понимает задачи, которые будет перед ним ставить», — приводит слова Ласькова Sport24.

В минувшем сезоне Прохоркин выступал за «Лос-Анджелес» на правах однолетнего контракта. В 43 играх чемпионата НХЛ россиянин набрал 14 (4+10) очков. «Кингз» не стали продлевать с центрфорвардом контракт и Николай вернется в расположение петербургского СКА.

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