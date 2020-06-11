Дортмунд, Германия, , 18:35 — REGNUM Агент Андре Шюррле, полузащитника дортмундской «Боруссии», Иного Хаспель рассказал о будущем своего клиента, а также поделился мнением об игре немца в «Спартаке».

— Какие сейчас у Шюррле мысли после окончания аренды в «Спартаке»?

— Сезон в Европе пока в самом разгаре, так что говорить о будущем слишком рано. Думаю, через 4−6 недель я смогу вам сказать больше. У Шюррле еще год действует контракт с дортмундской «Боруссией», надо знать мнение этого клуба.

Что касается «Спартака», то начало получилось хорошим, однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс, — приводит слова агента портал «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Российской премьер-лиги арендованный у «Боруссии» Шюррле провел 13 матчей за «Спартак», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.