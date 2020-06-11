Москва, , 18:11 — REGNUM Полузащитник греческого ПАОК Маурисио может продолжить свою футбольную карьеру в России.

Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.

Услугами 31-летнего игрока заинтересованы ЦСКА и «Ростов», которые уже контактировали с агентом игрок. Действующее соглашение Маурисио с ПАОК истекает в это межсезонье.

Бразилец выступал в российском чемпионате на протяжении семи лет. В грозненском «Тереке» с 2010 по 2015 и в петербургском «Зените» с 2015 по 2017 год.

В этом сезоне Маурисио провел 18 матчей в греческом чемпионате, не отличившись результативными действиями.