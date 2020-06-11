Москва, 11 июня 2020, 18:11 — REGNUM Полузащитник греческого ПАОК Маурисио может продолжить свою футбольную карьеру в России.
Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.
Услугами 31-летнего игрока заинтересованы ЦСКА и «Ростов», которые уже контактировали с агентом игрок. Действующее соглашение Маурисио с ПАОК истекает в это межсезонье.
Бразилец выступал в российском чемпионате на протяжении семи лет. В грозненском «Тереке» с 2010 по 2015 и в петербургском «Зените» с 2015 по 2017 год.
В этом сезоне Маурисио провел 18 матчей в греческом чемпионате, не отличившись результативными действиями.