Мюнхен, Германия, , 17:53 — REGNUM Агент Корантена Толиссо, полузащитника мюнхенской «Баварии» Эрик Кастаньино опроверг слухи о переходе его клиента в «Манчестер Юнайтед».

«Я не веду никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед»! В настоящее время Корантен травмирован. Абсолютный приоритет на данный момент — его возвращение на поле», — приводит слова агента Толиссо портал Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с игроком и его окружением. «Бавария» была готова отпустить француза за компенсацию в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Толиссо провёл 13 матчей в составе «Баварии», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.