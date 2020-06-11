Москва, , 17:36 — REGNUM Московский «Локомотив» близок к приобретению форварда «Монако» Стевана Йоветича и хавбека «Лацио», выступающего на правах аренды в «Фиорентине», Милана Баделя.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», трансфер уроженцев балканского полуострова — это общая инициатива руководства «красно-зеленых» и их нового тренера Марко Николича.

«Железнодорожники» готовы предложить будущим новичкам годовые оклады в размере 3−3,5 миллиона евро. С полузащитником «Лацио» Баделем планируется заключить трехлетний контракт.

Действующий контракт Милана Баделя с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года, контракт Йоветича с «Монако» действует до июня 2021 года.

«Римляне» готовы продать хорвата «Локомотиву» за 3,5 миллиона евро. Монегаски выставили ценник за черногорца в размере 4,5 миллиона.

Милан Бадель провел 19 матчей за «Фиорентину» в этом сезоне, записав на свой счет один гол. Йоветич забил 12 мячей в 32 матчах за «Монако».