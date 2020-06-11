Калгари, Канада, , 17:16 — REGNUM Артём Загидулин решил остаться в «Калгари», несмотря на крупное предложение магнитогорского «Металлурга».

Российский голкипер Артём Загидулин принял решение продлить контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймз». По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», новое соглашение с канадским клубом будет рассчитано на один сезон.

Сообщается, что услугами своего воспитанника заинтересован магнитогорский «Металлург», за основную команду которого Загидулин провел два сезона в период с 2018 по 2019 год. «Лисы» предлагают голкиперу контракт с окладом в 50 миллионов рублей и гарантированное место в стартовом составе.

В минувшем сезоне Загидулин провел 30 матчей в АХЛ за фарм-клуб «огоньков» «Стоктон».