Москва, , 16:56 — REGNUM Полузащитник Алексей Миранчук продлит контракт с «Локомотивом», если в ближайшее трансферное окно не перейдёт в клуб из европейского чемпионата, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» работает над тем, чтобы переправить одного из самых талантливых российских полузащитников Алексея Мирачнука в Европу. Сообщается, что услугами игрока заинтересованы клубы из Серии А, Ла Лиги и АПЛ.

Текущий контракт Миранчука с «железнодорожниками» рассчитан до конца следующего сезона. По данным источника, «Локомотив» опасается, что если клуб не продаст игрока этим летом, то «Зенит» сможет переманить хавбека.

Главными претендентами на Алексея Миранчука на данный момент являются «Рома», «Барселона» и «Фиорентина».