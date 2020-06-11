Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рад вернуться к тренировочному процессу. Об этом игрок жёлто-синих сообщил в интервью «Матч ТВ».

«Сейчас я кайфую от футбола. Ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата, или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», — отметил Мамаев.

ИА REGNUM напоминает, что Павел Мамаев оскандалился в октябре 2018 года, оказавшись участников двух драк в Москве. В них пострадали несколько человек, в том числе чиновник. Футболист получил один год и пять месяцев тюрьмы.

После освобождения из мест лишения свободы, в сентябре 2019 года, Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом». Ранее он защищал клубные цвета «Краснодара».

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