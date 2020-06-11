Рига, , 16:15 — REGNUM Рижское «Динамо» продолжает поиски наставника команды.

Латышский специалист Петерис Скудра является основным кандидатом на пост главного тренера рижского «Динамо» в следующем сезоне, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По данным источника, специалист уже провел встречу с советом директоров «рижан».

Ранее сообщалось о назначении на пост главного тренера российского специалиста Вячеслава Козлова. Однако, информации оказалась ложной, Козлов сообщил, что в следующем сезоне хочет провести больше времени со своей семьей. с

Скудра был уволен с поста главного тренера челябинского «Трактора» в ноябре 2019 года.