Мадрид, , 14:21 — REGNUM Первым этапом сезона-2020 чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) станет Гран-при Испании, который пройдёт 19 июля. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба соревнований.

MotoGP опубликовала календарь соревнований. Всего в нём предусмотрено 13 европейских этапов, которые будут проходить с июля по ноябрь.

Кроме того, ещё четыре этапа могут пройти за пределами Европы (в США, Аргентине, Таиланде и Малайзии). В этом случае сезон закончится в декабре.

Решение об этом будет принято до конца июля. Точные даты проведения Гран-при будут зависеть от ситуации с пандемией и разрешений от местных властей.

Напомним, сезон MotoGP должен был стартовать в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

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