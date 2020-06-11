Лондон, , 13:37 — REGNUM В сезоне 2018/19 доход Английской премьер-лиги (АПЛ) достиг рекордного значения в £5,2 млрд ($6,63 млрд). Об этом 11 июня сообщила аудиторская компания Deloitte в своём отчёте.

Отмечается, что несмотря на рекордный доход в предыдущем сезоне, АПЛ потеряет не менее £1 млрд ($1,27 млрд) в сезоне 2019/20 из-за пандемии коронавируса.

На финансовых показателях лиги скажется отсутствие зрителей на стадионах и сокращение доходов от трансляции матчей и спонсорских сделок.

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