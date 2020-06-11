Москва, , 12:57 — REGNUM Денежные средства от перехода полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году получат две российские детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ). Об этом 11 июня сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги от трансфера Головина предназначены для двух школ Кемеровской области: ДЮСШ города Осинники и ДЮСШ города Ленинск-Кузнецкий.

Также Головин был зарегистрирован как игрок ФК «Металлург-Кузбасс», но этой частью выплаты будет распоряжаться РФС в связи с прекращением деятельности клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДЮСШ города Осинники посчитали розыгрышем письмо «Монако» о выплатах за Головина.

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