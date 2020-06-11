Москва, , 12:32 — REGNUM Московский «Спартак» интересуется защитником бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу. Об этом 11 июня сообщает Atencao Vascainos.

Отмечается, что «Спартак» рассматривает 28-летнего бразильского футболиста в качестве усиления правого фланга обороны. Его контракт с «Васко да Гама» рассчитан до конца 2021 года.

При этом в качестве альтернативы «Спартак» рассматривает другого бразильца, 21-летнего защитника Гуга из «Атлетико Минейро». Он провёл 24 матчах в сезоне-2019 и сделал четыре голевых паса.

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