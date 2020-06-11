Москва, , 12:18 — REGNUM В состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) вошли арбитр из Бельгии Франк Де Блекере и судья из Германии Вольфганг Штарк. Об этом 11 июня сообщил журналистам глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Де Блекере и Штарк являются бывшими арбитрами Международной федерации футбола (ФИФА).

«В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии», — сказал Хачатурянц.

53-летний Де Блекере стал арбитром ФИФА в 1998 году. Он судил матчи чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, чемпионатов Европы 2004 и 2008 годов.

50-летний Штарк был арбитром ФИФА с 1999 года. Он обслуживал матчи чемпионата мира 2010 года.