Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Бывший американский боксёр Майк Тайсон отказался от $18 млн за поединок с бразильским бойцом смешанных единоборств Вандерлеем Силвой по правилам кулачных боёв. Об этом 11 июня сообщает бразильский телеканал Globo.

Отмечается, что 53-летний Тайсон получил предложение от промоушена по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship провести бой с 43-летним Силвой.

Однако тренер Рафаэль Кордейро, который готовит Тайсона к возвращению на ринг, заявил, что Тайсон будет участвовать только в боксёрском поединке.

Напомним, в конце апреля Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Сообщалось, что он может провести выставочный бой с британцем Тайсоном Фьюри.

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