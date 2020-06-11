Москва, , 11:40 — REGNUM В оказании давления на Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) глава Олимпийского комитета (ОКР) России Станислав Поздняков. Об этом 11 июня он сказал в интервью РБК.

«Наши зарубежные оппоненты по процессу в CAS постоянно и дозированно вбрасывают информацию, связанную с этим делом, которая в любом случае оказывает давление на арбитров», — сказал Поздняков.

Он отметил, что WADA предстоит представить веские доказательства по технической части, в которой должны разбираться специалисты и международные эксперты.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA лишило РУСАДА статуса соответствия из-за изменений в базе данных московской лаборатории. В итоге WADA отстранило Россию на четыре года от участия в крупных турнирах. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в CAS заявили о переносе рассмотрения судебного спора на ноябрь.

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