Токио, , 11:09 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Токио» Кенто Хасимото. Об этом 11 июня утверждает Nikkansports.

По информации источника, «Ростов» сделал предложение о покупке игрока в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Хасимото хочет уехать играть за границу, но перед этим выиграть титул в Японии. Его контракт с клубом действует до конца января 2021 года.

Добавим, что 26-летний полузащитник является воспитанником «Токио» и выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне он сыграл в 34 матчах чемпионата Японии, в которых забил три гола.

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