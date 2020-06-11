Амстердам, , 10:33 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в два раза превосходит форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по игровым качествам.

К такому выводу пришла голландская информационная компания SciSports, которая провела исследование совместно с Университетом Левена в Бельгии. Об этом 11 июня сообщает портал Sport.es.

Отмечается, что оценивались все действия, которые производит футболист во время матча, а также его влияние на результат. При этом был взят период между 2013 и 2016 годами.

Учёные пришли к выводу, что Месси в два раза превосходит Роналду: коэффициент составил 1,21 против 0,61. Месси производил больше действий с мячом, создавал больше моментов и оказывал большее влияние на результат игры.

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