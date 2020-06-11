Южно-Сахалинск, , 10:23 — REGNUM На Сахалине задержан руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России. Его подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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Возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, сахалинское отделение ПФР заключило с ИП договор о поставке и установке кондиционеров. Но поставщик приобрёл не тот товар, который был указан в условиях контракта. Вместо того, чтобы расторгнуть контракт, руководитель сахалинского отделения ПФР подписал документы о приёмке за взятку в 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в офисе сахалинского отделения ПФР прошли обыски.