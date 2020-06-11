Майкоп, , 10:13 — REGNUM Ледовая арена «Оштен» в Майкопе, предназначенная для занятий хоккеем и фигурным катанием, построена с опережением графика и готова к открытию. Спорткомплекс рассчитан на 360 посадочных мест, часть из которых предусмотрена для маломобильных граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Адыгеи.

Напомним, строительство арены велось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». На возведение и оснащение объекта из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 262 млн рублей.

«Ледовая арена «Оштен», сдача которой намечалась на сентябрь [2020 года], была построена в течение года с опережением графика. Она рассчитана на 360 посадочных мест, где также предусмотрены места для маломобильных групп населения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в комплексе созданы необходимые условия для тренировок и выступлений спортсменов. Здесь имеются залы для силовых и теоретических занятий, кабинет медицинского персонала с необходимым оборудованием, раздевалки и т. д.

Накануне, 10 июня, ледовую арену посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ходе инспекции он отметил, что ввод в эксплуатацию нового спорткомплекса поспособствует развитию зимних видов спорта в республике и даст новые возможности для пропаганды здорового образа жизни. Руководитель региона ожидает, что теперь в Адыгее появятся свои перспективы у профессионального хоккея и фигурного катания.