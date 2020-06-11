Лондон, , 09:57 — REGNUM Один тест на коронавирус дал положительный результат в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 11 июня сообщается на сайте лиги. прошла

Отмечается, что 8 и 9 июня в АПЛ прошла седьмая волна проверок, в ходе которой тесты сдали 1213 человек из числа футболистов, тренеров и работников клубов.

Ранее в ходе шести этапов было всего проведено 6274 теста, из которых 13 оказались положительными. При этом на двух этапах новых заражённых не было выявлено.

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