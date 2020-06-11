Белград, , 09:04 — REGNUM Белградский «Партизан» одержал победу в дерби с «Црвеной Звездой» в полуфинале Кубка Сербии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший в московском ЦСКА.

Матч прошёл при почти заполненных трибунах. На игре присутствовали тысяч зрителей. Фанаты «Црвены Звезды» устроили пиротехническое шоу на трибуне.

https://twitter.com/crvenazvezdafk/status/1270797102130565120

«Партизан» вышел в финал Кубка Сербии, в котором сыграет с «Войводиной», победившей «Чукарички» (1:0). Финальный матч пройдёт 24 июня.

Добавим, что ранее «Црвена Звезда» с 75 очками досрочно стала чемпионом Сербии после 28-го тура. «Партизан» с 61 очком занимает второе место.