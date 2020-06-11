Пекин, , 08:30 — REGNUM Строительство 13 олимпийских объектов и вспомогательных проектов в Яньцине, одном из трех городов, которые будут принимать Зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине, будут завершены до конца 2020 года, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Национальный горнолыжный центр и Национальный центр санного спорта готовы на 90% и 88% соответственно. Зимняя олимпийская деревня и Горный новостной центр завершены более чем на 50%.

В конце июня планируется завершение строительства центра трансфера, который будет служить в качестве вокзала яньцинской ветки скоростной железной дороги Пекин-Чжанцзякоу.

Центр трансферта представляет из себя всесторонний транспортный хаб, который интегрирует скоростную железную дорогу, пригородную железную дорогу, автовокзал, таксомоторную станцию, а также парковочные комплексы для велосипедов и автомобиле, сообщили в правительстве Яньцина. По завершению, потребуется всего 30 минут, чтобы добраться из центра Пекина до Яньцина железной дорогой.

Яньцин расположен на севере Пекина и является одним из трех мест, которые примут соревнования в рамках Зимней Олимпиады 2022 в Пекине.