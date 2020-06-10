Мюнхен, Германия, , 21:47 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Баварии» и национальной сборной Франции Корентен Толиссо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство мюнхенского клуба хочет выручить за француза 35 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 22,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о заинтересованности к Толиссо со стороны миланского «Интера».

В текущем сезоне во всех турнирах Толиссо принял участие в 24-х матчах, в которых набрал 3+7 очков по системе гол+пас.