Кёльн, Германия, , 19:35 — REGNUM Оставшиеся матчи розыгрыша Лиги Европы УЕФА могут быть доиграны на территории Германии, информирует Calciomercato.

По данным источника, УЕФА рассматривает возможность проведения турнира в Кёльне, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Дуйсбурге.

Напомним, что Лига Европы была приостановлена на стадии 1/8 финала в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, немецкая Бундеслига уже возобновила чемпионат. До конца турнира осталось четыре тура, лидером турнирной таблицы является мюнхенская «Бавария», набравшая 70 очков в 30 матчах.