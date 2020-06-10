Гельзенкирхен, Германия, , 18:59 — REGNUM Американский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Уэстон Маккензи подверг президента США Дональда Трампа критике в связи с массовыми протестами против расизма и поведения местной полиции в отношении темнокожего населения страны.

«Дональда Трампа можно назвать расистом. Он не подходит на роль президента. Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю.

Если бы у меня была возможность встретиться с Трампа, я не хотел бы с ним встречаться. Я не хочу ни о чем с ним говорить», — приводит высказывание темнокожего американца портал Bild.

Уэстон Маккензи принял участие в 24 матчах чемпионата Германии и забил два мяча.