Москва, , 18:15 — REGNUM Ассоциация мини-футбола России (АМФР) объявила дату начала следующего сезона Суперлиги.

Согласно сообщениям пресс-службы организации, старт сезона 2020−2021 годов назначен на 12 сентября. Нынешний розыгрыш чемпионата был приостановлен в связи с коронавирусом.

«Чемпионат 2019/2020 решили возобновить 1 августа сразу с этапа плей-офф — это ¼ финала, каждая стадия до трех побед. Что касается присутствия зрителей, то мы будем мониторить ситуацию в регионах, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

На сегодняшнем совещании совместно с клубами принято решение начать новый сезон 12 сентября. Турнир, как обычно, будет состоять из двух этапов, включая плей-офф весной», — сообщает пресс-служба АМФР.