Рим, , 17:52 — REGNUM Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе попал в трансферный шорт-лист клубов MLS.

Согласно информации портала Sky Sport Italia, в услугах 30-летнего игрока заинтересованы «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

За два года в «Роме» Хавьер доказал, что не подходит итальянскому клубу. Аргентинец провел за «волков» лишь 30 матчей и отличился четырьмя голами и тремя голевыми передачами, сохранив при этом за собой большую заработную плату. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, не исключается, что «римляне» могут разорвать соглашение.