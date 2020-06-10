Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Стала известна дата рестарта чемпионата MLS.

Розыгрыш североамериканской футбольной лиги MLS назначен на 8 июля, сообщает пресс-служба организации. Чемпионат был приостановлен 12 марта в связи с ситуацией с коронавирусом.

Сообщается, что турнир будет проходить в Орландо в формате Кубка мира и завершиться 11 августа. Регулярный чемпионат будет переименован в «MLS is Back», в нем будут участвовать вес 26 клубов лиги.

Игроки и весь персонал клубов будет регулярно проходить медобследование и сдавать тестирование на коронавирус.