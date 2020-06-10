Москва, , 16:36 — REGNUM «Сельта» собирается выкупить права на нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который провел вторую половину в составе испанской команды.

Согласно сообщениям «Чемпионата» со ссылкой на телеграм-канал «Футбольный Биги», «Локомотив» требует 8 миллионов евро компенсацию, в свою очередь «Сельта» готова предложить 6,5 миллиона евро плюс бонусы, которые в сумме могут достичь желаемых «железнодорожниками» 8 миллионов.

Также сейчас ведутся переговоры по продлению срока аренды Смолова в «Сельте» до конца сезона. Испанский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет лишь одну задачи на оставшийся период чемпионата — сохранить прописку в элите.

30-летний россиян провел за «Сельта» шесть матчей, в которых забил один мяч в ворота мадридского «Реала».