Лондон, , 16:18 — REGNUM Бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон Сантос с большой вероятностью продолжит свою карьеру в Европе.

По данным портала Corriere dello Sport, первым на очереди за 23-летним хавбеком стоит лондонский «Челси», готовый предложить «Фламенго» 35 миллионов евро.

Напомним, что игрок уже умеет опыт выступлений в Европе. В период с 2016 по 2019 год Жерсон примерял форму «Фиорентины» и «Ромы», а прошлым летом мог перейти в московское «Динамо», но решил вернуться на родину.

Летом 2019 года «Фламенго» воспользовалось ситуацией не закрепившегося в «Роме» Жерсона и заплатила итальянскому клубу 11,8 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии Жерсон вышел на поле в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.