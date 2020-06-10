Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший назвал себя лучшим за всю историю бокса. Об этом он заявил в одном из шоу ESPN.

«Он победил больше чемпионов мира, чем любой другой боксёр, причём сделал это за более короткий период», — сказал Мейвезер о себе в третьем лице.

Он добавил, что «лучший боксёр» бил точнее всех, а пропускал меньше, а также был чемпионом мира в течение 18 лет в пяти весовых категориях.

Мейвезер составил топ-5 боксёров, в число которых включил Роберто Дурана, Пернелла Уитакера и Хулио Сесара Чавеса, а также Мохаммеда Али.

Напомним, Мейвезер является непобеждённым боксёром. На его счету 50 боёв за карьеру, в которых он одержал 50 побед.