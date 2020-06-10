Мюнхен, Германия, , 15:38 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» представила домашнюю форму, в которой будет играть в сезоне 2020/21. Об этом 10 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Экипировка команды выполнена в традиционном для клуба красном цвете.

https://twitter.com/FCBayern/status/1270631177309900800

Напомним, «Бавария» является лидером чемпионата Германии. На счету команды 70 очков в 30 матчах. В полуфинале Кубка Германии «Бавария» 10 июня сыграет с «Айнтрахтом».

В Лиге чемпионов «Бавария» разгромила лондонский «Челси» на выезде со счётом 3:0 в первом матче 1/8 финала. Дата проведения ответной встречи пока не определена.