Москва, , 15:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений передаются на рассмотрение третейских судов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Так, индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений могут рассматриваться не только комиссиями по трудовым спорам и судами, но также могут быть переданы в арбитраж (третейское разбирательство) — при условии наличия между сторонами спора арбитражного соглашения.

Арбитражное соглашение может быть заключено в момент возникновения индивидуального трудового спора либо одновременно с заключением трудового договора.

В арбитраже рассматриваются индивидуальные трудовые споры по исковым заявлениям работника (спортсмена, тренера), работодателя или профсоюза, представляющего интересы работника.

Прописывается, что при обращении в арбитраж работники освобождаются от оплаты расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже.

Еще один законопроект устанавливает требования к арбитрам, а также закрепляет норму об исключительной подсудности арбитражных споров о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях и индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений.