Ньон, Швейцария, , 15:22 — REGNUM Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа. Об этом 10 июня сообщает AS.

Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил план завершения Лиги чемпионов, который планируется утвердить 17 июня.

С 12 августа планируется начать мини-турнир в Лиссабоне, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча. Для этого нужно провести четыре ответных матча 1/8 финала: «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Лион» — «Ювентус» (1:0), «Челси» — «Бавария» (0:3), «Наполи» — «Барселона» (1:1).

Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли ПСЖ, «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».

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