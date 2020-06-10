Чачак, , 15:10 — REGNUM Игроки сербского футбольного клуба «Борац» объявили голодовку из-за невыплаты им заработной платы. Об этом 10 июня сообщает Reuters.

По информации издания, футболисты проводят забастовку с 8 июня, в акции протеста приняли участие 25 игроков. Их поддержал сербский футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич.

Отмечается, что владельцы «Бораца» распустили клуб, после чего купили другой местный клуб, который переименовали в «Борац 1926». При этом новая команда играет на том же стадионе, у него те же владельцы и тренер.