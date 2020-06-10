Москва, , 13:06 — REGNUM Даты и место проведения теннисного турнира «Кубок Кремля» будут определены после 15 июня. Об этом 10 июня сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

По словам Тарпищева, 15 июня пройдёт совещание с участием Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), после которого станет понятно, когда проводить турнир.

«На данный момент определенно говорить нельзя. Есть много вариантов, но конкретно говорить мы сможем после 15 июня», — сказал Тарпищев.

Напомним, первоначально проведение турнира было запланировано на период с 19 по 25 октября в Москве, но с большой долей вероятности он будет перенесен на более поздний срок.

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