Москва, , 12:55 — REGNUM Российские легкоатлеты Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене призвали руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вовремя выплатить долг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Об этом 10 июня говорится в совместном заявлении, опубликованном спортсменами в Instagram.

«Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что невыполнение ВФЛА обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов и лишит их шансов выступить на Олимпийских играх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в World Athletics заявили, что российские легкоатлеты не получат нейтральный статус, пока ВФЛА не выплатит штраф в размере $5 млн, срок которого истекает 1 июля.

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