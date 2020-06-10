Киев, , 11:42 — REGNUM Украинский боксёр Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Об этом 10 июня сообщает Ua.Tribuna.

На профессиональном ринге Гвоздик провёл 18 боёв, в которых одержал 17 побед. До этого он выступал на любительском ринге и стал бронзовым призёром Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.

Последний бой Гвоздик провёл в октябре 2019 года, когда досрочно проиграл Артуру Бетербиеву, из-за чего лишился титула чемпиона по версии WBC.

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