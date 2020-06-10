Лас-Вегас, США, , 11:01 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор упустил возможность провести бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом 9 июня заявил глава UFC Дэна Уайт, сообщает ESPN.

По словам Уайта, Макгрегор отказался быть резервистом на случай, если сорвётся бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Макгрегор тогда заявил, что он не тот, кто может быть запасным вариантом.

«Если бы он принял предложение, то сейчас он бы претендовал на титульный бой. Он не согласился, а Джастин Гэтжи согласился, вот и вся история», — сказал Уайт.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля, но в итоге он сорвался, и Хабиба заменил Джастин Гэтжи, который победил Фергюсона. Теперь Гэтжи должен выйти на бой с Нурмагомедовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор в очередной раз заявил о завершении карьеры.

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