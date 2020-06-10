Виго, Испания, , 10:18 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен выкупить трансфер нападающего Фёдора Смолова. Об этом 10 июня сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Сельта» ведёт переговоры с московским «Локомотивом» о полноценном трансфере нападающего.

Напомним, в зимнее трансферное окно Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды. Он сыграл в шести матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол — ворота мадридского «Реала».

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