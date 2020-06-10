Москва, , 10:07 — REGNUM Даты проведения футбольного сезона 2020/21 утвердил исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом 9 июня сообщается на сайте организации.

Следующий сезон в России начнётся 1 августа 2020 года и пройдёт до 30 июня 2021 года. Кроме того, 26 июля станет датой начала летнего трансферного окна для всех футбольных соревнований.

Отмечается, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) даты проведения первого и последнего туров станут известны позднее.

Напомним, возобновление нынешнего сезона в РПЛ, прерванного пандемией коронавируса, состоится 19 июня.