Стамбул, Турция, , 08:46 — REGNUM Главным тренером турецкого футбольного клуба «Фенербахче» может стать украинский специалист Сергей Ребров, в настоящее время возглавляющий венгерский «Ференцварош». Об этом 9 июня сообщает Fotospor.

По информации источника, Ребров подпишет с «Фенербахче» контракт с зарплатой €1,2 млн в год. Отмечается, что Ребров согласился возглавить турецкий клуб.

Напомним, с 2018 года 45-летний тренер возглавляет «Ференцварош», который под его руководством стал чемпионом Венгрии в сезоне 2018/19. Сейчас «Ференцварош» возглавляет таблицу чемпионата Венгрии, набрав 63 очка в 27 турах.

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