Стокгольм, , 19:29 — REGNUM Защитник Сэм Лофквист не исключил, что может продолжить свою карьеру в клубе из Континентальной хоккейной лиги.

«В Европе две сильные лиги: в Швеции и России. Мне интересны эти варианты. Правда, в нынешних условиях совершенно непонятно, что будет дальше», — приводит слова хоккеиста портал HockeyNews.se.

В минувшем сезоне Лофквист защищал цвета шведского «Линчепинга». В 33 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (7+9) очков.

В КХЛ шведский защитник надевал свитера «Торпедо» и «Куньлуня».