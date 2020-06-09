Москва, , 18:46 — REGNUM Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев сообщил, что игроки из Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в чемпионате России начиная со следующего сезона.

«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза пристают считаться легионерами, был подписан еще в прошлом году. В РПЛ он вступит в силу с 1 августа.

Таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений», — приводит слова Рогачева портал «Чемпионат».

Напомним, что участниками Евразийского союза являются Россия, Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан.