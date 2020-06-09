Лейпциг, Германия, , 18:11 — REGNUM Спортивный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф рассказал о ситуации с контрактом защитника Дайота Упамекано.

«Упамекано очень важный для нас игрок и один из самых желанных на своей позиции в Европе. Одно мы можем сказать точно: мы не отпустим его бесплатно. Клуб не может позволить себе так поступить. У него есть два варианта: продлить контракт или поменять клуб», — приводит высказывание Минтцлаффа портал Bild.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. Действующий контракт француза рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 33 встречи во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.