Барселона, Испания, , 17:39 — REGNUM Разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес согласовал условия контракта с каталонской «Барселоной».

Согласно информации портала Eurohoops, в ближайшее время представители «Барселоны» официально объявят о заключении трёхлетнего соглашения с Калатесом.

Напомним, что Калатес должен был выступать до конца сезона 2020/2021 за «Панатинаикос», однако из-за финансовых проблем греческий клуб решил разорвать дорогостоящий контракт с баскетболистом.

В минувшем сезоне Евролиги Ник в среднем набирал 13,3 очка, 4,9 подбора и 9,1 передачи за игру.