Тамбов, , 17:32 — REGNUM В Мичуринске Тамбовской области началась реконструкция стадиона «Олимп», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На обновление футбольного поля и легкоатлетических дорожек потратят 44 млн рублей.

Реконструкция футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадионе «Олимп» в Мичуринске Tambov.gov.ru

В Тамбовской области в 2020 году благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», будет построено и реконструировано около десяти спортивных объектов. Один из них — стадион «Олимп» в Мичуринске. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту области, сейчас подрядчик выполняет работы по подготовке основания для дальнейшей укладки легкоатлетического покрытия и футбольного поля.

На реконструкцию футбольного поля и легкоатлетических дорожек стадиона «Олимп» направят около 44 млн рублей. Денежные средства выделены из бюджета Тамбовской области. Работы будут выполнены в текущем году.

Также в Мичуринске завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который включает в себя залы для занятий игровыми видами спорта и танцами, борьбой, а также тренажерный зал.

Власти заявляют, что в Тамбовской области успешно проводится работа по созданию условий для занятий спортом для всех категорий граждан — регион занимает третье место в стране по обеспеченности населения объектами спорта, развивается массовый спорт, что позволяет вовлечь все большее количество людей в занятия физической культурой. В регионе этот показатель составляет 49,6%.