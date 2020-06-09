Рига, , 17:20 — REGNUM Мартиньш Карсумс может вернуться в рижское «Динамо» в межсезонье.

По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», бывший нападающий московского «Спартака» Мартиньш Карсумс близок к подписанию контракта с рижским «Динамо». Однако, также сообщается об интересе со стороны нижнекамского «Нефтехимика» и «Куньлуня».

В минувшем регулярном чемпионате Карсумс провел 52 матча за «Спартак» и отличился 22 (11+11) очками за результативность.

Карсумс является воспитанником рижской школы хоккея, которая помогла ему в юном возрасте поворовать свои силы в юниорских чемпионатах Северной Америки. Так, проведя три года в юниорской лиге Квебека, его на драфте 2004 года под общим 64-м номером выбрал «Бостон». Латышский нападающий с легкостью закрепился в фарм-клубе «Бостона» «Провиденз Брюинз», где был одним из лучших бомбардиров команды. Однако, в НХЛ ему не дали должного шанса. В главной лиге планеты Карсумс провел 24 матча и набрал 6 (1+5) очков.

В 2010 году вернулся в рижское «Динамо» и, после четырех лет в Риге уехал покорять московское «Динамо».